Se eleva a diez el número de agentes de la Policía fallecidos en Guatemala tras ataques

El número de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecidos en Guatemala ha ascendido a 10 tras los ataques simultáneos ocurridos en distintos puntos del país el domingo 18 de enero.

Entre las víctimas mortales se cuenta también a Juan Antonio Paredes Mayén, quien trabajaba en la PNC desde hace cuatro años y medio y era oriundo de Granados, Baja Verapaz. La institución lamentó la pérdida a través de una esquela y transmitió condolencias a la familia del oficial.

Las autoridades de la PNC realizaron las honras fúnebres del agente Frallan William Medrano Pernillo, de 26 años, quien murió este lunes luego de resultar herido por arma de fuego mientras cumplía funciones de seguridad ciudadana en la aldea Chichimecas, Villa Canales. Medrano Pernillo ingresó a la institución el 15 de marzo de 2022, pertenecía a la Quincuagésima Tercera Promoción, y deja una hija de seis años.

Los ataques atribuidos a presuntos terroristas del Barrio 18 dejaron además una decena de heridos el domingo, incluidas dos mujeres entre los oficiales fallecidos. Altas autoridades del Ministerio de Gobernación y mandos policiales, entre ellos Marco Antonio Villeda y el director general David Custodio Boteo, asistieron a las exequias y respaldaron institucionalmente a los familiares de los agentes caídos.

Además, fallecieron; Claudia Azucena Muñoz Ramos, Samuel Valentín Matul Obispo, José Efraín Revolorio Barrera, Luis Alexander Zetino Pérez, Fernando Alexander Batres Ordoñez, Geovani Darío Tecu Sesam, Sammy Iván López García, Diana Rosmery Chávez Alarcón.

Congreso otorgará apoyo económico

Entre tanto en una sesión maratónica, los diputados del Congreso de la República aprobaron el Acuerdo Legislativo 3-2026 por medio del cual, se otorga ayuda económica las familias de nueve agentes fallecidos durante los ataques registrados ayer contra las fuerzas de seguridad.

El Acuerdo contempla la entrega de Q.300.000 a cada familia de los agentes fallecidos y una suma de Q.100.000 para quienes resultaron heridos, recursos que saldrán del presupuesto de egresos del Congreso de la República, el documento aprobado de urgencia nacional en un solo debate autoriza a la Junta Directiva del Organismo Legislativo, realizar los ajustes presupuestarios.

PNC continua con operativos y capturas

Jesler “N”, de 25 años, fue arrestado en Nueva Concepción, Escuintla, tras ser descubierto con una pistola Girsan, una tolva y siete municiones. El arma tenía un reporte de robo del 28 de noviembre de 2005 en el mismo municipio.

Porotro lado, en SanFrancisco El Alto, Totonicapán, lasautoridades detuvieron a Efraín“N” de 49años a solicitud de un juzgado de Huehuetenango, bajoacusación de violencia contra la mujer en su manifestación física.

En Gualán, Zacapa, Víctor “N”, de 38años, fue aprehendido tras verificarse que portaba un revólver ilegal junto con seis municiones.