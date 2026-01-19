Guatemala

El Ejército de Guatemala despliega toda su capacidad operativa en acciones de seguridad

Recursos militares ha sido destinada a coordinar patrullajes, controles y vigilancia en zonas señaladas como prioritarias, con el fin de enfrentar la criminalidad y resguardar a los habitantes de varias localidades del territorio guatemalteco

El Ejército de Guatemala desplegó el 100 % de su capacidad para reforzar la seguridad en varias regiones del país ante la reciente ola de violencia que comenzó con la toma de tres centros carcelarios durante el fin de semana.

La respuesta oficial incluyó la puesta en marcha del “cinturón de fuego” y la activación posterior de las “operaciones Centinela”, con el objetivo de fortalecer el control y la coordinación con las autoridades de Gobernación. Estas medidas, según detalló el general Sáenz Ramos, buscan enfrentar a las organizaciones responsables de los hechos violentos mediante una estrategia estructurada.

En Cobán, Alta Verapaz, efectivos de la Sexta Brigada de Infantería, en colaboración con fuerzas de seguridad civil, incrementaron patrullajes motorizados y establecieron puestos de control para reforzar la seguridad ciudadana. En Villa Nueva, las acciones se concentraron en las colonias Villa Lobos I, Villa Lobos II y El Mezquital, centrándose en la vigilancia sistemática y la prevención de delitos.

La estrategia de apoyo militar responde a la decisión del gobierno del presidente Arévalo de brindar mayor protección a la población guatemalteca y contrarrestarlos recientes episodios de violencia, integrando al Ejército en tareas de seguridad pública en diferentes zonas del país.

La policía detiene a dos pandilleros

Dos integrantes de la pandilla Barrio 18, identificados como Henry Alarcón Hernández (34 años), alias “El Barbas”, y Axel Eduardo Alvizuris Chay (18 años), alias “El Pinky”, fueron arrestados tras un allanamiento en la colonia Plan Internacional, San José Villa Nueva.

Investigadores de la DIP, junto a la DEIC y fiscales, ejecutaron la operación que culminó con la detención de ambos sujetos, señalados como miembros de una estructura criminal.

El análisis de los tres teléfonos móviles incautados será clave para el avance de la investigación. Entre los objetos decomisados figuran una pistola con un cargador y 21 municiones, un arma de aire comprimido y un pasamontañas.

Previo al operativo, se había reportado la llegada a la vivienda de personas presuntamente armadas y vinculadas a recientes ataques contra la PNC. Las fuerzas de seguridad consideran que los capturados tienen responsabilidades en esos hechos.

En diciembre de 2025, ambos detenidos estuvieron involucrados en un suceso violento en Amatitlán, donde intentaron atacar a una mujer. Durante ese episodio, “El Barbas” resultó herido por disparos, mientras “El Pinky” escapó ileso. En ese momento, se desplazaban en una motocicleta.

<b>Congreso socializa estado de sitio </b>

Después de la declaratoria de estado de sitio durante 30 días en todo el territorio nacional, conforme al Decreto Gubernativo 1-2026 publicado en el Diario de Centroamérica.

El Primer Secretario de la Junta Directiva, Juan Carlos Rivera, indicó que ya se ha recibido la propuesta del estado de sitio y que las bancadas del Congreso están siendo consultadas para alcanzar consenso, considerar alguna modificación menor y buscar su aprobación en la sesión extraordinaria de este lunes, decisión en la que la mayoría de los legisladores espera avanzar, otorgando validez legal al decreto del presidente y reforzando la respuesta estatal frente a la crisis de seguridad.

