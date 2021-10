Viviana Rivero, el amor por la lectura y las historias inolvidables

Viviana Rivero (Télam)

Existe una conexión íntima entre los sentimientos, los sabores y los alimentos. Esos gustos y aromas que conectan con lo más profundo que tenemos: la memoria y las sensaciones. Desde la famosa novela de Marcel Proust, Por el camino de Swann (el primer volumen de la serie En busca del tiempo perdido), la relación entre lo que comemos y los recuerdos son ineludibles. Esa “magdalena” que el protagonista de la historia moja en el té lo transporta a situaciones y experiencias que creía olvidadas.

“Pero en el mismo instante en que aquel trago, con las miga del bollo, tocó mi paladar, me estremecí, fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me aisló, sin noción de lo que lo causaba”, escribió Proust en 1913. Lo mismo le sucede a Paloma, la protagonista de Lágrimas de violetas, de Viviana Rivero. Quizá sin proponérselo, en este relato de contenido exclusivo de Leamos, la bestseller cordobesa reemplaza la “magdalena” por el dulce típico de Madrid con siglos de tradición: los caramelos de la confitería La Violeta.

Fiel a su estilo, Rivero narra la historia de Paloma, una joven de veintisiete años que, tras la muerte de su madre, se muda de Valencia a Madrid para vivir con su novio. Y ella sabe muy bien qué le sucede cuando prueba los famosos caramelos hechos a base de flores violetas: llora inexplicablemente, con angustia, con lágrimas irrefrenables. Pero un hecho fortuito la llevará hasta la emblemática confitería. Allí, entre turistas y sensaciones extrañas, la protagonista tiene la oportunidad de bucear en las causas de ese dolor.

Los tres relatos de Viviana Rivero exclusivos de Leamos.com

Este relato ahonda en temáticas muy actuales, que generan una identificación instantánea de sus lectores: la ausencia de un padre, la maternidad, los secretos familiares cargados de misterio, las heridas del pasado que deben ser sanadas, las señales del destino que hacen que las piezas encajen y que los ojos de quien sufre vuelvan a brillar. No faltan el amor, la seducción y la ilusión.

Además, la referente de la novela romántica, en Lágrimas de violetas, incluye el spin off de una de sus novelas más vendidas: Y ellos se fueron. “Este cuento que hoy ve la luz por primera vez”, dice Rivero, “fue el germen del cual nació mi novela y cuando escribí la historia de Ana, me dije: ‘Estos gemelos se merecen un libro entero’. Así, los entrañables personajes Esperanza y Paquito nacieron gracias a “Regalo del mes de julio”. Este cuento, una suerte de bonus track que ofrece Rivero a sus lectores, es un recorrido por la felicidad desbordante tras una situación de abandono y gran sufrimiento. Una historia que invita a pensar el amor como salvación a pesar de los obstáculos.

