Viviana Rivero y tres historias exclusivas de amor, deseo y libertad

Viviana Rivero (foto: Télam)

Es la escritora romántica del momento. Cada nuevo título de Viviana Rivero es esperado por miles de lectoras y lectores, que lo convierten casi desde el momento en que se publica —y, a veces, incluso antes: desde que se anuncia la preventa— en el bestseller del año. Este año lo hizo con Una luz fuerte y brillante, novela que toma como eje la guerra en Siria y cuenta el amor de un fotógrafo argentino y una chica árabe atravesada por las prohibiciones y los mandatos por ser mujer.

Ahí hay una razón para entender por qué sus historias son tan leídas: con la premisa de sostener una libertad total, Rivero explora los conflictos sociales, políticos y religiosos, y el efecto que estos provocan en las vidas privadas de las personas. En cada novela, entonces, el tabú a romper es mucho más que la disputa del amor imposible. Así, en Secreto bien guardado, una judía y un nazi se enamoran en Buenos Aires, en Los colores de la felicidad una periodista argentina que sigue a Fangio por La Habana se enamora del hijo revolucionario de un gran hacendado tabacalero, en Y ellos se fueron el amor tiene como telón de fondo la pobreza europea de comienzos del siglo XX que obligó a millones de personas a emigrar.

Justamente quienes disfrutaron de Y ellos se fueron podrán encontrar el spin off de esta novela en el relato Regalo del mes de julio, que se incluye como “bonus track” en Lágrimas de violetas, libro que es contenido exclusivo de la plataforma Leamos.com.

Las historias de Viviana Rivero exclusivas de Leamos.com

En Leamos hay tres libros exclusivos de Viviana Rivero que completan su universo narrativo:

Lágrimas de violetas

Paloma tiene una buena vida. Tras la muerte de su madre, se ha mudado de Valencia a Madrid para vivir con su novio y va a casarse. Pero no sabe por qué cada vez que prueba unos dulces en particular, unos caramelos de la confitería La Violeta, llora. No puede parar. Entonces, un hecho fortuito la llevará hasta la confitería misma y allí tendrá la oportunidad de bucear en las causas de ese dolor. Como ya hemos dicho, en este libro se incluye el relato Regalo del mes de julio, origen de la novela Y ellos se fueron.

Anne y Gonika

La historia comienza con una mujer sola en una casa de la Patagonia. El marido, se dice, volverá “en cualquier momento”. Pero con él todavía ausente, el que llega es un hombre con malas intenciones. La propia Viviana Rivero explica que “Anne y Gonika son los personajes de mi novela Lo que no se dice. En las páginas de ese libro transcurre su gran historia de amor, cuya culminación es el nacimiento de su hijo. En este cuento les relato cómo fue el día en que nació el pequeño Smith. Una pareja especial merecía tener un hijo especial en un momento especial”.

Los espaguetis de Gonzalo

Dirán que es raro, pero esto es lo que pasa: el profesor Gonzalo Petrini mira a la profesora Hellman y le pasan cosas. No en cualquier momento: cuando come espaguetis en la cantina de la facultad. Le pasan cosas a él, que sabe —¿o cree?— que le gustan los hombres. A partir de esta premisa, Viviana Rivero construye una fábula sobre el deseo, pero, sobre todo, sobre la libertad.

