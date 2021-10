La edición independiente y el desafío de hacer pie en una industria golpeada por la pandemia

En un nuevo encuentro del ciclo Leamos independientes -espacio para conocer a los referentes y protagonistas de la escena editorial emergente y alternativa de América latina- el escritor Esteban Castromán recibió a Valeria Iglesias, responsable del sello Outsider, y Leticia Martín, creadora de Qeja Ediciones, para conversar de sus historias, presente, catálogos, autores y mirada de la escena literaria actual. Algunos de los títulos que han publicado son Palito, cuentos descerebrados, de Patricia Suárez, No quiero ser tu amigo, de Luciano Lutereau, El sistema del invierno, de Yamila Begné, Humo en el humo, de Gabriel Francini.

--¿Cómo empezó Qeja Ediciones?

--Con Qeja arrancamos hace 4 años. Me lo propuso mi novio, nos conocíamos hace poco y me pareció super loco, inesperado. El proyecto nos unió desde un principio. Sacamos un libro de poemas a modo de prueba y fue como el fósforo que se encendió antes de la llamarada, porque al poco tiempo nos agarraron dos años de macrismo y dos de pandemia. Pero el amor por la editorial nunca paró. Hoy añoramos el contacto con los lectores, que para nosotros era parte fundamental de cómo veíamos la editorial. Los clubes de lectura, los encuentros con lectores y autores, esas experiencias compartidas con un grupo chico y orgánico, bien comunitario, es algo muy hermoso... pero vamos de a poco, sin apurarnos.

--¿Cómo se llevan con el formato e-book?

--Tiene una pata muy optimista y es que con el e-book podemos llegar a lugares que de otra forma no llegaríamos. Quizá no publicamos en ese formato a los autores más jóvenes que están empezando, porque no los conocen en otro lado y el libro no tiene tanta repercusión, pero sí con autores que tienen un poquito más de recorrido. En esos casos tenemos un pequeño mercado y hay mucha gente interesada. Es una buena herramienta para editoriales chicas que todavía no pueden exportar.

--¿Cómo será el año que viene para Outsider?

--Desde Outsider vamos a estar con un nuevo equipo y con el proyecto de incorporar poesía, en especial aquella que quedó discontinua, libros que no se volvieron a publicar o que no se consiguen. También queremos interiorizarnos en el formato e-book de poesía y apostar a la literatura juvenil. Seguiremos publicando libros de cuentos, desde ya, pero también trataremos más que nunca de visibilizar a nuevos autores. Es una tarea difícil, pero realmente queremos que entren los outsiders.

