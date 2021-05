Eugenia Zicavo y un nuevo taller de lectura: “Chesil Beach”, lo íntimo y lo siniestro en Ian McEwan

Durante mayo, continúan los Talleres de Lectura de Experiencia Leamos, una actividad pensada para leer en comunidad y disfrutar al máximo los contenidos disponibles en Leamos.com. Coordinados por Eugenia Zicavo, docente universitaria, socióloga, y una de las referentes del periodismo literario en Argentina de los últimos años, la propuesta de trabajo de los talleres invita a una inmersión en una selección de grandes obras y autores de la literatura contemporánea. Así, en cada taller, los y las participantes ahondan en sus lecturas, y las enriquecen con la puesta en común de lecturas personales. Es también, sin dudas, un lugar de encuentro.

Mes a mes: lecturas que nos reúnen

“En abril –comenta Zicavo–, leímos Toque de Queda (La Bestia Equilátera), la primera novela de Jesse Ball, emergente de una nueva generación de escritores norteamericanos: una distopía distinta y en lo formal muy cercana a la poesía. Se publicó en 2014 y al leerla en aquel momento muchas de sus referencias nos remitían a escenas propias de las dictaduras, por eso fue interesante ver cómo ciertos aspectos de la novela se resignificaron en el presente, en tiempos de pandemia, donde los toques de queda a nivel mundial no tienen que ver con estados de excepción sino con una emergencia sanitaria global que nos impacta y angustia de otro modo. Paródijcamente, Ball plantea episodios terribles con mucha belleza, con juegos tipográficos, silencios, y ejercicios propios de las vanguardias que a la vez resultan próximos y accesibles. Eso sí, al final del taller… ¡todos terminamos escribiendo nuestros propios epitafios! El libro forma parte del catálogo de la editorial La Bestia Equilátera, a cargo de Luis Chitarroni, que viene realizando un trabajo de edición y rescate de títulos con una curaduría de muy alto nivel.”

> Leer Toque de queda en Leamos:

Ian McEwan

Mayo es de Ian McEwan

La propuesta para el Taller de mayo será la lectura Chesil Beach, del inglés Ian McEwan (Anagrama).

Sobre la novela, comenta Zicavo: “Es la historia de una pareja joven que decide llegar virgen al matrimonio –algo que, sin entrar en spoilers, no parece muy recomendable a la luz de los acontecimientos posteriores–. Ambientada en los años 60, en pleno auge de la revolución de la píldora y la liberación sexual, la novela da cuenta de ese clima de época pero también de su contracara. Como en otras de sus ficciones (Jardín de cemento, Expiación), McEwan vuelve sobre una de sus obsesiones literarias: los secretos familiares y lo siniestro que surge precisamente de lo conocido. Al leer Chesil Beach nos convertimos en una suerte de “detectives de lo íntimo”, listos a encontrar rastros oscuros donde no parece haber más que una armonía feliz. Las pistas no sobran, pero están ahí. Y ahí también estaremos.”

>> Leer Chesil Beach en Leamos:

Para participar de los talleres de Experiencia Leamos sólo se necesita ser suscriptor, ya que la membresía incluye, además de la lectura libre de los más de 40.000 libros y audiolibros disponibles en la plataforma, la participación en los talleres de lectura y la posibilidad de revivir las más de 200 charlas que tuvieron lugar en el ciclo Experiencia Leamos, cuya agenda se renueva semana a semana.