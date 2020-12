Graciela Ramos y “Quién soy yo cuando no estoy”, su nuevo libro exclusivo de Leamos.com

Graciela Ramos dejó el marketing y las ventas para animarse a su sueño: la escritura. Sus mujeres protagonistas buscan hacerse cargo de su destino, adueñarse de sus vidas. Además, Ramos pone el foco y su pluma para narrar a las clases más humildes y trabajadoras: “Los autores también tenemos una responsabilidad social. Me gusta contar la historia debajo de la historia”, asegura desde Villa Allende, donde pasa sus días escribiendo y cuidando su huerta. Algunos de sus libros son Lágrimas de la revolución, La Capitana y Malón de amor y muerte.

Magda Tagtachian conversó con la escritora de su obra y su más reciente publicación, exclusiva para Leamos.com: Quién soy yo cuando no estoy.

En todas sus novelas, más aún en su última trilogía, narra la inmigracion y la vida de gente común y corriente: “La historia siempre está contada por la parte oficial, por los que sobreviven y ganan. Nació en mí la necesidad de contar la historia de los otros: los invisibles”.

Mirando en retrospectiva, este enfoque fue un denominador común en sus novelas: “Me gusta darle vida y luz a los partícipes de la historia”. En La boca roja del riachuelo aborda, por ejemplo, la Semana Trágica de los talleres Vasena: “Fueron inmigrantes que vinieron a trabajar buscando un mundo mejor, un día se encontraron en una revuelta pidiendo por sus derechos, murieron y terminaron en una fosa común. Es importante recordarlos: ellos también son hacedores de la historia”.

La escritora investiga sobre la historia argentina para cada novela: “Ilumino las partes oscuras, tránsito los acontecimientos, y me doy cuenta que la historia argentina se repite constantemente. Me encuentro pensando: no aprendemos más”. Ramos considera que no habrán grandes cambios a futuro, que la repetición de nuestra historia es casi cultural. De todas formas, cuando sus amigas le dicen que en sus libros hace política, se sorprende: “En mis libros no hay colores políticos: hay gente. Personas que sufren, que tienen sueños, anhelos”.

