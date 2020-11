Pablo de Santis: “El género policial te acerca al mundo de las pasiones: el odio, la venganza, la envidia”

Leamos - Pablo de Santis

Elemento clave de casi todo relato policial, el enigma a develar —un crimen, la identidad de un asesino, las pistas o cabos sueltos, un mensaje cifrado— se convierte en el sostén del relato. Pablo De Santis, autor de novelas, cuentos, guiones e historietas construidas con crímenes y secretos, recorre el prontuario literario del género, donde la meta no siempre es averiguar quién es el asesino, sino quiénes somos y quiénes son los que nos rodean. Entre sus libros se pueden mencionar El enigma de París, El calígrafo del Voltaire, Filosofía y Letras, La sexta lámpara, etc.

En un nuevo encuentro del “Leamos Policiales” el ciclo que se da en el marco de Experiencia Leamos —y que organiza la plataforma Leamos.com como beneficio exclusivo para sus suscriptores—, Ezequiel Martínez conversó con el escritor sobre el género policial y sus claves.

Pablo De Santis

—¿Hay modelos de detectives?

—Sí. Dentro de Agatha Christie hay personajes como Hércules Poirot y Miss Marple, a quienes defino como “detectives del oído”. Son, a diferencia de, por ejemplo, Sherlock Holmes —que es más bien un “detective del ojo”—, personajes que charlan, que escuchan a los demás. Según la teoría de Poirot, hay un orgullo en el asesino que lo traiciona, y el hablar con los personajes ayuda a desenmascararlo, porque el asesino ha construido una obra y algún día manifestará su orgullo por ella. La teoría de la señora Marple es también muy original: ella se cría en un pequeño pueblito que le da la idea de que “la naturaleza humana es la misma en todas partes”. Así, llega a conclusiones luego de comparar cada situación de la investigación con su pueblo y sus particularidades, ya que para Miss Marple: “Conocer es recordar”. Ambos funcionan como una especie de psicoanalistas, que conversan con los sospechosos en cada oportunidad que se les presenta. Es a través de las palabras que descubren el enigma.

—¿La lectura de la novela policial agudiza el ingenio?

—Sí, en gran parte por la idea de “la verdad” a la que se puede acceder a través de indicios. Porque en la literatura en general, pero sobre todo en la policial, hay una historia escondida, enterrada, a la que se va accediendo a medida que avanza la historia. Además, el género policial te acerca al mundo de las pasiones: el odio, la venganza, la envidia. Considero que hay una psicología de la novela policial: no conocemos a nadie de manera completa, los vemos de manera intermitente, a “fogonazos”, no es hasta el final que cada personaje aparece en su completitud. ¡Como sucede en la vida real! Uno nunca conoce al otro a fondo, pueden esconder secretos, enigmas, a lo mejor tenemos que interpretarlos a través de sus fallidos y gestos, y no solamente a través de lo que nos dicen de manera explícita.

