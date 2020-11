Anabella Franco y una apasionada defensa de la novela romántica

Leamos - Anabella Franco

Las novelas de Anabella Franco cautivan tanto al público adulto como juvenil. Estudió Letras y Corrección Literaria, y comenzó a escribir de muy joven, teniendo hoy un repertorio de 17 novelas publicadas, muchas de ellas con alcance internacional. Además de la escritura, se desempeña como docente de Literatura, su otra gran pasión. Fue jurada en diversos concursos literarios, ganó muchos otros, y fue coordinadora en talleres de escritura. En la saga juvenil Brillarás, Serás y Vivirás aborda temas tan comprometidos como diversos: el duelo de un hermano, embarazo adolescente, aborto y comunidad LGTB. Otras de sus novelas son Camino al placer, Camino a renacer, Nada más que una noche y Fénix.

En un nuevo encuentro de “Leamos Romántico” --que se da en el marco de Experiencia Leamos, el ciclo que la plataforma Leamos.com organiza como beneficio exclusivo para sus suscriptores-- Magda Tagtachian conversó con la escritora de su proceso creativo y su nueva publicación, que es contenido exclusivo de Leamos.com, Defensa apasionada de la novela romántica.

Para Franco, desde hace muchos años: “La novela romántica es prejuzgada”. Hasta hace no mucho, las mujeres incluso forraban el libro para leer una novela del estilo. Y es que, para la escritora, “la realidad radica en que a lo largo de la historia siempre ocultamos --y se ocultó-- lo femenino”, de modo que no resulta extraño que la novela romántica, asociada normalmente al universo femenino, “tenga menor prestigio y categoría”.

"Defensa apasionada de la novela romántica", Anabella Franco

Para Franco, la realidad de la novela romántica es que se trata de un género como cualquier otro, que requiere mucha investigación y conlleva gran un trabajo de escritura: “Podemos encontrar novelas románticas de una muy buena calidad literaria -y lo digo siendo de Letras-, así como otras que no. ¡Pero lo mismo sucede con los policiales, los thrillers, o el terror! No todas las obras son buenas, de modo que, el prejuicio o poca valoración que se tiene con la romántica, se debe directamente a la asociación de lo femenino”. Porque la novela romántica suele ser contada desde la perspectiva de una mujer, siguió Franco, donde a la vez, el varón mismo (dentro de la novela romántica) está atravesado por un montón de construcciones femeninas acerca de la masculinidad: “se plasma cómo nos gusta que sean los hombres, qué fantaseamos... es por eso es que me parece tan interesante que los varones también lean novela romántica”.

“La novela romántica fue cambiando junto con la sociedad”, dijo la escritora. Si bien hoy en día es posible encontrar obras que respetan un estereotipo previo en cuanto a lo temporal dentro de la sociedad, la mayoría de los escritores han cambiado ese modelo y se han adaptado: “Hoy nos basamos en las mujeres que podemos encontrar en la realidad. Por lo menos en mis libros, tengo que creer en mi historia.”

Ver la entrevista completa.

