Teresa Donato y las claves para alcanzar el éxito en la TV

Teresa Donato

De niña, Teresa Donato faltaba al colegio para mirar las telenovelas del 13. Creció soñando con escribir una hasta que, muchos años después, recibió un llamado de Marcela Citterio ofreciéndole hacer Amor en Custodia. “¡Tuve una suerte!”, recordó la guionista, “fue una gloria trabajar con ella, éramos tres mujeres pensado a full, escribiendo una telenovela que nos encantaba”. Tenerle respeto al género televisivo y no seguir los clichés resultó un éxito. Así, la periodista, dramaturga y guionista de radio y televisión no paró y hoy tiene una gran trayectoria por la serie de documentales, comedias, telenovelas y ficción para jóvenes que fueron un éxito no solo en Argentina sino en Latinoamérica y Europa.

Participó de Patito Feo, Chica vampiro, Atracción por cuatro, Consentidos, Viudas e hijos del Rock & Roll, Nina, El elegido, Se dice amor y Herencia de amor. En radio comenzó con Elizabeth Vernaci en Black Toc haciendo una columna irónica sobre televisión y sketches de humor que continuó en El horno está para bollos, de Marcelo Zlotogwiazda, y actualmente tiene una columna de teatro y televisión (siempre con humor) en Mejor País del mundo, de Diego Iglesias. Además, es la autora de los micros de divulgación teatral en Radio con Vos junto a Lalo Mir y también de las campañas artísticas de la misma radio.

En un nuevo encuentro del ciclo Guión_bajo: los guiones e historias que marcaron nuestras vidas, Franco Torchia conversó con Teresa Donato sobre su experiencia como guionista en el mundo de las telenovelas. Aquí dos fragmentos de la extensa nota que puede verse completa en Leamos.

Patito Feo

-¿Cómo conjugar los modos telenovelescos con los tiempos que corren?

-Lo que primero tenemos que hacer como guionistas es subirnos a un colectivo, andar en subte, caminar, ir a comer a un bolichito, leer el diario, y estar siempre con la antena prendida. Te pongo un ejemplo: si yo tuviera que escribir una novela para Italia, donde el aborto es legal hace décadas, no pondría una chica que queda embarazada y es un drama. Porque tiene muchas opciones legales para resolverlo, puede tenerlo, no tenerlo... Es decir, un guionista tiene que aggiornarse a los tiempos. Por supuesto que muchas veces hay temas que como guionistas no podemos abordar -porque respondemos a alguien- pero creo que, de todas formas, tenemos que empujar, poder darle una respuesta a la sociedad, hablar de los temas que les inquietan, emocionan, preocupan. Es cuestión de estar informado, mirar alrededor y apostar al cambio.

-¿Por qué funcionó Patito Feo?

-Patito fue un bombazo, un momento muy feliz de mi vida. Tuvimos mucha libertad en la escritura, no habían constantes devoluciones y resultó en una genialidad. Funcionó porque los programas representan lo que sucede del otro lado: en el colegio siempre hay una “divina”, que se te ríe y bullinea, una “chica buena”, que es adorada y que hace cosas buenas pero le pasan cosas malas.... Es la realidad, y Patito lo supo encarnar. Porque de Aristóteles hasta acá es todo lo mismo: la envidia, la competencia, el bien contra el mal ¡las divinas contra las populares! Los arquetipos no cambiaron. Hoy me dicen “este programa parece las divinas y las populares”, y es fantástico, porque significa la trascendencia de algo bien hecho. Además, en Patito los adultos se comportaban como niños y los niños como adultos. El éxito también radicó en que los papás comenzaron a mirar el programa.

