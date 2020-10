Por qué un hijo adolescente provoca una crisis en la conducta de sus padres

Leamos - Verónica Sucaczer

Con más de 15 títulos publicados, Verónica Sukaczer es una de las escritoras más relevantes de la literatura infantil y juvenil de la actualidad. Entre las numerosas distinciones que ha recibido, obtuvo el Premio Konex en 2014 por la categoría Letras Juveniles, además del Premio Nacional “La hormiguita viajera” por el libro de cuentos La memoria de todos. En su vasta trayectoria escribió guiones para televisión y colaboró con medios como Clarín y La Nación, pero también con las revistas Billiken y PIN. Algunos de sus libros son El inventor de puertas, Nunca confíes en una computadora, La cena del dinosaurio, Lindo día para volar.

Sukaczer estuvo invitada en el ciclo Experiencia Leamos y habló con María Belén Marinone de su nuevo ensayo, que es contenido exclusivo de la plataforma de lectura Leamos.com: ¿Sobreviviremos a nuestros adolescentes?, tal el título, es una crónica de crianza. Podría plantearse que es un espejo perfecto de su obra, ya que en este libro, en lugar de hablar con los niños y adolescentes, habla con los padres que, desconcertados, los miran crecer.

Hay en el libro una exploración sobre las tensiones internas que atraviesan los padres y sus frustraciones en relación al cuidado y la educación de los hijos: “A veces te salen hijos que no te gustan”, dijo Sukaczer en la entrevista —rompiendo casi un tabú y rompiendo también en carcajadas— . Un hijo puede no tener la personalidad que imaginaron sus padres y seguramente no es “una especie de mini yo”, pero el camino para un buen entendimiento se inicia con la voluntad de conocerlo, aceptar que es una persona independiente, con su personalidad y sus pensamientos propios.

Un día repiten el año, un día ese humo que sale por debajo de la puerta tiene un perfume extraño y cuando te creías el colmo de la buena onda te hacen un pedido extraño, un día tienen un novio o una novia, un día se enamoran y te enseñan cosas inesperadas. Un día dejan de ser aquellos chicos que hacían o que les mandaban sus padres. “Ya sea en cuestiones políticas o en temas sociales, algún día te van decir ‘Lo que vos pensás, no va conmigo' y esa primera vez ¡es realmente muy fuerte!”.

Desde el punto de vista de los padres, la adolescencia, entonces, no es sólo una etapa compleja para los adolescentes. Pero, claro, desde el punto de vista de los adolescentes es la etapa más difícil de la vida. “Una parte de mí todavía tiene quince años”, dijo Sukaczer —y uno puede señalar que la frescura de sus libros son testigos de esta frase—, y por ello todavía mantiene vivo el recuerdo de aquella época de cambios, lo que sentía en relación a sus padres y los enojos del momento: “Duele cada vez que un hijo te dice ‘Te odio’, pero yo también di portazos, yo también me encerré en mi habitación".

¿Qué se puede hacer como madre y como padre? La respuesta, aunque parezca lugar común, es acertada: “No hay un guion”. Lo que uno debe hacer, primero, es saber que un padre y una madre hacen lo que pueden. Y luego, hay que tener la conciencia de la situación. Incluso en esos momentos de excesos, después de decir alguna frase fuerte y agresiva, hay que regresar y pedir disculpas. El diálogo, la escucha, la capacidad de ponerse en los zapatos de los hijos son los pasos esenciales para, efectivamente, sobrevivir a nuestros adolescentes.

