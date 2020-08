Alejandra Stamateas: “Las mujeres gastamos tanta energía en agradar a los demás que nos olvidamos de nosotras mismas”

Alejandra Stamateas

Conferencista a nivel nacional e internacional, Alejandra Stamateas brinda charlas sobre el desarrollo de la autoestima en la mujer, la valoración personal, el cambio de paradigmas, el bienestar físico y la salud emocional. Su principal objetivo es darle a las mujeres los recursos internos y externos necesarios para alcanzar el éxito en cada área de su vida. A la vez, es escritora bestseller, pastora bautista, y junto a su marido Bernando Stamateas creó iglesia Ministerio Presencia. Algunos de sus libros son Culpable por ser mujer, Sé que puedo más y Mi cuerpo, mi cárcel.

En una entrevista a cargo de Carolina Balbiani en el marco del ciclo Experiencia Leamos --beneficio exclusivo para los suscriptores de Leamos.com--, habló de las emociones que nos gobiernan y su impacto en nuestras relaciones interpersonales. “Las emociones son las respuestas a las circunstancias que vivimos”, comenzó Stamateas. Cada persona responde a la circunstancia de acuerdo a la crianza o a las experiencias que ha atravesado. Esto no quita que las emociones puedan ser gestionadas: “no tenemos por qué reaccionar siempre de la misma manera”, dijo, “como adultos tenemos la capacidad de elegir”.

Para la escritora, el que seamos seres emocionales no quita que también seamos racionales. Lo que sucede es que a veces no queremos o no aprendimos a reaccionar como nos conviene. ¿Cómo se aprende a gestionar una emoción? “Es cuestión de preguntarse por qué reaccionamos de cierta manera frente a cierta situación, qué sacamos de ello y qué pasó la vez anterior”. Hay que practicar otras emociones para a ver si logramos un resultado más positivo. “Aprender y evaluar por qué nos pasó lo que nos pasó, sirve para gestionar futuras emociones”.

Para Stamateas, las mujeres fueron prácticamente educadas para percibir las emociones ajenas. Esto desemboca en que muchas veces, terminan sin darse cuenta cuáles son sus propias emociones. Las mujeres pierden mucho tiempo en intentar agradar a los demás: “ya desde chicas nos decían que le sonriamos a la tía, que le demos un beso a la tía, ¡y nosotras no queríamos! Pero terminábamos haciéndolo para agradar a ese otro adulto que nos daba la orden. Las mujeres gastamos tanta energía en agradar a los demás que a veces nos olvidamos de agradarnos a nosotras mismas”.

Así, una mujer conoce los deseos ajenos, pero se olvida de cuáles son los propios. Conoce los gustos de su familia, su pareja, sus hijos, el talle de ropa, el número de calzado, “pero nos olvidamos qué es lo que soñamos nosotras, con qué cosas nos alegramos, o qué cosas nos hacen felices, porque estamos constantemente tratando de hacer felices a los demás”.

