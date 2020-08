Verónica Alfie: “La moda ‘genderless’ es el mundo que se viene”

Verónica Alfie

Verónica Alfie es una experta en tendencias: tiene su propia marca, VeroAlfie, y es cofundadora de Visiones Trend Forecasting, un laboratorio de tendencias de consumo donde entrelaza su experiencia como diseñadora y empresaria para fortalecer el vínculo entre todos los actores del sistema de la moda. Con una extensa trayectoria en la industria local y regional, logró posicionarse como una de las referentes más respetadas de la industria.

En una entrevista a cargo de Carolina Balbiani en el marco del ciclo Experiencia Leamos --que organiza la plataforma de lectura Leamos.com como beneficio exclusivo para sus suscriptores--, Alfie habló de las tendencias que se vienen en el universo de la indumentaria, como por ejemplo, la moda vegana. “Se está dando una presencia muy fuerte del veganismo en el mundo, que también llegará a la Argentina”, dijo. Es una corriente que impulsan los jóvenes; ellos son el motor del cambio. “Les importa mucho los cueros ecológicos y el cuidado del medioambiente”, dijo Alfie, y continuó: “tiene sentido si pensamos en cómo mucho de lo que nos está pasando, por ejemplo la pandemia, es consecuencia de la maneran en que nos relacionamos con el planeta”.

Moda Genderless

Sobre la moda genderless, es decir: sin género, Alfie dijo que, si bien hoy por hoy no aplica esa mirada a la hora de diseñar, no descarta hacer una linea en el futuro. “Si bien diseño prendas más vistas como femeninas, me encanta la modernidad”, dijo. Y, de hecho, sus hijas compran tanto ropa “de mujer” como “de hombre” y se fascina cuando las acompaña por los negocios y no dudan probarse la ropa de hombre. Así es el mundo que se viene, dijo: uno más amplio y sin etiquetas.

Otra tendecia para explotar es el DIY (do it yourself; hacelo vos mismo). Para la diseñadora, en el mundo entero (y no solo con la moda) se están revalorando todos los procesos del handmade: “La gente va a volver a bordar, a coser, a comprarse máquinas. Va a tener mucho valor haber creado algo con tus propias manos”. Y en efecto, a raíz de la pandemia, Alfie notó el boom de la venta de kits. “Hoy todo es un kit: para armarte macetitas, para hacer tu huerta en casa, para coser y bordar… ¡y todos vienen con tutoriales!”. los kits, dijo, funcionarán cada vez más como prácticas soluciones a problemas de la vida cotidiana.

Ver la entrevista completa en Experiencia Leamos.

