Mariela Raffaelli sobre veganismo: “El ganado es uno de los principales contaminantes del planeta”

Mariela Raffaelli

Nietas de un carnicero, las hermanas Raffaelli abrazaron el veganismo no solo como un modo de alimentación más respetuoso con el medioambiente y los animales sino como una filosofía de vida. Junto a sus hermanas Lolét y Sabri, Mariela formó el exitoso blog Hola Vegan, donde comparte a sus más de 130 mil seguidores en Instagram y 50 mil en YouTube recetas originales y tips para vivir una vida libre de crueldad. Ella, “La vegana del medio”, es periodista, productora de moda, docente y diseñadora de indumentaria. Es autora, junto a sus hermanas, de Argentina Vegana (disponible en Leamos.com) y Comida internacional vegana. Por su parte, escribió una serie de artículos exclusivos para los lectores de Leamos, como El día que me hice vegana, Ser vegano es más que la comida y Los mitos que me acosan.

En una entrevista a cargo de Carolina Balibiani en el marco de Experiencia Leamos, el ciclo que la plataforma Leamos.com entrega como beneficio exclusivo para sus suscriptores, habló del veganismo y su futuro. La periodista explicó cómo se trata de no sólo cambiar lo que llevamos al plato sino cómo nos relacionamos con todo nuestro alrededor: “con el veganismo vas abriendo puertas, el mundo se te amplía”.

El veganismo busca que los seres humanos dañen lo menos posible al ecosistema, y esto implica no sólo no consumir productos animales en el alimento, sino tampoco en la cosmética, en la indumentaria, a la hora de adquirir productos cotidianos y en demás ámbitos “se trata de vivir de manera más consciente, de fijarse qué hay detrás de cada producto”. Y si bien es cierto que muchos cuentan con ciertas limitaciones económicas o logísticas a la hora del consumo responsable, hizo énfasis en que se trata de “tratar, probar”, de intentarlo lo mejor posible dentro de los parámetros de cada uno.

Un tatuaje a favor del veganismo (REUTERS/Leon Kuegeler)

Lo primero que cambió en Mariela fue su relación con las alergias. Sufría de estas constantemente, al punto en que los pañuelitos descartables eran su mano derecha. “Cuando me hice vegana esas alergias desparecieron”. Si bien una médica amiga siempre le aconsejaba que deje los lácteos, no tomó el impulso hasta que conoció este estilo de vida “¡y tuve que admitir que tenía razón!”. El veganismo, a la vez, la incentivó a conectarse más que nunca con su alimentación; “como sociedad carecemos de nutrición, nos asusta pensar en una variación de comida”. Atribuye esta falta de conciencia a que desde un principio no nos enseñan bien a comer: “ya que la carrera de nutrición sea una carrera separada que la de medicina me hace ruido. Estamos hablando de que un médico no termina de saber sobre nutrición cuando la alimentación es el combustible que le ponemos al cuerpo para que funcione bien”, dijo.

¿Por qué estamos gastando tanto grano en producir un kilo de carne que alimenta a tan pocas personas?

Sobre el futuro del veganismo, no cree que todo el mundo lo adopte como filosofía de vida, pero sí le gustaría que una gran mayoría lo haga, en especial por los beneficios a nivel ambiental. “El ganado es uno de los principales contaminantes del planeta”, explicó. Este genera, a partir de la descomposición de su materia fecal, casi una cuarta parte de todas las emisiones de gas metano en el planeta, lo que contribuye en un 15% al calentamiento global. A la vez, explicó, está la variable de la justicia alimentaria: si para producir 1 kilo de carne se necesitan entre 12 y 14 kilos de grano. “¿Por qué estamos gastando tanto grano en producir 1 kilo de carne que alimenta a tan pocas personas?”.

Pero; ¿qué sucede con aquellos que viven de la industria cárnica? La periodista no se alegra cuando una granja cierra y deja a todos los trabajadores en la calle. “Se irán encontrando los modos, si nosotros comenzamos a variar nuestro consumo, habrán más personas empleadas en la producción de vegetales”. Como sociedad, estamos evolucionando, para Raffaelli, así como ciertas tecnologías fueron quedando obsoletas, este modo de alimentación que no tiene en consideración a los otros seres también quedará en el pasado. Al final del día, “no pasamos por el mundo sin dejar una huella, pero el objetivo es dejar la mínima huella posible”.

Ver la entrevista completa en Experiencia Leamos.

Leamos es una nueva manera de vivir los libros y la lectura. Una comunidad que vive el placer de leer, que disfruta vivir historias, compartirlas, conversar y debatir. Cada semana en Experiencia Leamos hay nuevas conversaciones con escritores, músicos, políticos, actores, filósofos, psicólogos. También podés participar de los talleres de lectura y un club de lectores exclusivos para suscriptores. Informate y comenzá ya mismo a disfrutar de todas las actividades.

LEER MÁS

Verónica Alfie: “La moda ‘genderless’ es el mundo que se viene”

Federico Kukso y una historia cultural de los olores