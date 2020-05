—Trasmito los valores que me inculcaron en mi familia. Todas las canciones tienen semillas que me han sembrado en mi infancia. Hay canciones como “La marcha de la igualdad” o “Sin etiquetas”, donde les expreso a los niños lo maravilloso que es tener la libertad de ser vos con tu voz y combatir a los prejuicios, que nacen de sobremesas familiares con largar charlas e historias que me contaron mis padres. Con su ejemplo, ellos tallaron muchísimos de los valores que vuelco las canciones.