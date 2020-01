Luciano Lutereau: Si bien esos sentidos se han dado culturalmente, nosotros no apuntamos a eso, porque sería esencializar. Hablamos de lo masculino a partir de una definición precisa del psicoanálisis que es la libido masculina: para Freud, la energía psíquica es masculina y lo femenino es objeto de deseo. Pero no hay que ser ingenuos: el primer indicador del deseo es el asco, el rechazo de eso. Que sólo se pueda desear a una mujer es una forma de incorporar el planteo freudiano de que en la raíz del deseo hay una misoginia constitutiva. Es un tema muy complejo, quizá una forma sencilla de decirlo es la fórmula “sólo se puede amar a un varón” sirve para no ubicar al varón como aquel que ama. Y decir que “sólo se puede desear a una mujer” es una manera de decir que no hay alguien que desea, sino que es siempre en un lugar de objeto que el deseo se manifiesta. Entonces, masculino y femenino no son identidades ni sujetos: son objetos del amor y del deseo.