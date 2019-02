—Me interesan las guerras. Me interesa Latinoamérica como un continente donde todos deberíamos ser hermanos. Un "deberíamos" que, por supuesto, siempre está pendiente, porque los intereses del imperio hacen que los países latinoamericanos se desunan. El tema de esta guerra me pareció mágico, me pareció alucinante el escenario. Por eso lo cuento con elementos de realismo mágico.