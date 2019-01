—En la literatura tiene que haber algo que sea musical. Cuando leo, quiero que el libro me brinde la satisfacción de estar escuchando un disco que me gusta. Que me dé la conexión con algo placentero o que me lleve a otro lugar. Por eso me interesa el vínculo con el sonido. Mi último libro, que salió casi en paralelo con este, es Bailar es revolución en la era del mal: los relatos de ese libro están cruzados con la música. El sonido es una especie de eje, pero alrededor de ese sonido gravita la idea de la música, de historias que partan o vayan hacia la música.