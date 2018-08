"No sé qué bien pasa por la cabeza de los hombres, no sé qué sienten", dijo, "mi esposo nunca leyó mis novelas; yo se las leo y no sé si le parecen divertidas o aburridas". ¿La única reiteración en sus novelas es el amor? "Es lo que me mueve a escribir. Hay gente que me cuenta sus cosas íntimas y yo valoro muchísimo. Hay historias de amor en la vida real que son realmente increíbles, las mías en la ficción perfectamente pueden suceder."