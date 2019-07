–No. Yo he criticado también al gobierno anterior. Pasa que no se puede escapar a la simplificación de la grieta: si no sos de Boca, sos de River. Es gracioso. Hay gente que asegura haberme visto en un acto K. Les digo: "Encontrame la foto y te regalo un departamento". Yo no me asumo de ningún partido, no me interesa, no milito. Lo que más se puede parecer a una militancia es mi apoyo a la ley del aborto, pero si bien banco a Actrices Argentinas, no estoy en las asambleas. No tengo esa personalidad. Me siento más un francotirador: miro todo, y cuando veo algo mal, disparo.