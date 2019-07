–¿Imaginabas que te ibas a cambiar en el vestuario local y jugarías un partido con tu hijo en el Monumental?

–Es un sueño hecho realidad. Máximo vino y me dijo: "Papá, vos sos mi ídolo". Es algo que no tiene precio. Poder despedirme de los hinchas con él de la mano y jugando al fútbol es el mejor premio que la vida me dio.