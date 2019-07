–Todo. Siento que soy multifacética. Por eso disfruto de cada una de las cosas que hago. Bailar, conducir, diseñar y modelar me encantan. Pero elijo conducir. Me gustaría tener mi propio programa de fitness, porque mucha gente me pregunta cómo me cuido. Ahí podría contar mis Floppy tips. Me encantaría ser una referente. En mi Instagram comparto algunos secretos.