T: Distrofias musculares hay un montón. Pero la mía, FHL1, es un gen, es decir, algo particular. Y como hay poca gente en el mundo que tiene ese gen, esa problemática, los laboratorios no buscan la cura, porque no les resulta redituable. No investigan, porque no hay tanta gente que lo padece, entonces no invierten. Por eso, con mi familia nos cansamos y decidimos crear la página @fhliinternacional, para concientizar a científicos e investigadores con el objetivo de que intenten buscar una solución.