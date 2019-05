–(Risas) Gracias. En Europa me he encontrado con ciudadanos de América que me hablaban de la serie, pero hasta llegar acá no entendía semejante suceso. Es mi primera vez en el Sur de este continente y me ha sorprendido el cariño de la gente. Los admiradores se me acercan con cuidado. Ustedes son efusivos, pero también educados. En España no somos ni tan efusivos ni tan educados. También me atrapa la atención que aparte de "Pol Rubio" me llamen "Carlos" a secas… Igual, yo siempre me giro.