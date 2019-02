–Es difícil encontrar talle de toda la ropa que me gusta, pero quiero estar canchero. Soy muy fashionista, siempre estoy cuidando mi look y debo confesarte que me molesta no encontrar talle. En algún momento me involucré mucho con la ley de peso, porque no me podía comprar ropa en cualquier lugar ya que todo es slim fit. Pero no dejé de vestir bien: siempre me las rebusqué con marcas amigas; si no, iba al Once, me compraba remeras y las mandaba a estampar.