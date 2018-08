-No, no creas: seguí un tiempo más. Eso fue hace diez años y no dejé de inmediato porque tenía miedo de no poder vivir de la televisión. Ser movilero de AM fue algo divertido, pero yo sabía que quería otra cosa: actuar. Luego llegaron las primeras participaciones en tevé y creo que Nico, mi personaje en Educando a Nina, fue una bisagra importante: con ese tipo tan frívolo y superficial me llegó la popularidad.