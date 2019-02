Juan Darthés no se presentará a la audiencia con Anita Co: los motivos que le impidieron, anoche, subir al avión que lo traería al país El actor no pudo abordar el vuelo 8128 de Latam, que lo traería esta madrugada desde Sao Paulo, Brasil, vía Rosario, Santa Fe. Según su abogado, el Dr. Fernando Burlando, está "medicado y sumido en una profunda depresión, con pensamientos de autoflagelación". En este contexto no responderá a la citación judicial del próximo martes 12 y permanecerá en Brasil.