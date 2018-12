Y luego, sí, hubo una comida en el club Santa Rosa de Lima, de Purmamarca, junto a las comunidades quechuas que los acompañaron.

Menos espiritual es el juicio de divorcio que mantiene Tulia con su ex, el abogado tucumano Carlos Marti Coll, que nunca le firmó su libertad civil. Por eso no habrá libreta colorada. La cuestión se dirime aún en los tribunales de San Salvador y Tucumán. Para peor, el letrado del ex es Guillermo Snopek, senador jujeño y hermano de Tulia, distanciado hace años de ella y de Morales, con quien cruzó dardos a la distancia durante el tratamiento de la ley del aborto.