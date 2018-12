El autor de una técnica quirúrgica sin precedentes –"innovación de la medicina", según sus colegas– dice que la música "es el medicamente más directo al alma". Y suele llegar al hospital con guitarra en mano. "Canto para mis pacientes, porque verlos felices me hace feliz". Y su aporte no se limita a los pasillos de la guardia. "Todos los sábados voy a la Iglesia Adventista de Escobar a tocar el piano para los fieles", cuenta. "Desde que me enteré que les faltaba pianista, me ofrecí sin dudarlo. Me siento y le pido a Dios que me ayude a mover los dedos…¡porque no tengo tiempo de ensayo! Y ese es un buen espacio para hacerlo. De chico componía, y hoy solo puedo dedicarme algunas horas durante la madrugada en un mini estudio que monté en casa".