Tras la competencia se entregó a una sesión de masajes y le comentó a la gente de New Balance –que lo invitó– y al periodista deportivo Daniel Arcucci: "Mi objetivo no fue ganar, sino llegar a la meta. Mientras corría recordé todas las cosas que hice para llegar hasta acá, los días que me esperaba mi hija (Rufina –5–, fruto de su relación con la China Suárez) para entrenar, para dar una vueltita juntos, y lo que me bancó Laura (Fernández, 27). La gente que me rodea sabe que ésta es mi pasión, y me apoyó para poder lograr lo que logré. Estoy muy contento con los resultados", remató antes de ir –también corriendo– a Bill's Bar & Burger, donde ahora una buena comida pretendía saciar su hambre.