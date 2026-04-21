Desde 58 municiones hasta fotos de la masacre de Columbine: así se planeó con antelación el tiroteo en Teotihuacán

Las autoridades mexicanas trabajan en el lugar donde un hombre mató a tiros a una mujer canadiense e hirió a varias personas más antes de suicidarse, según informó el Gabinete de Seguridad de México, de acuerdo con información preliminar, en las pirámides de Teotihuacán, un popular sitio turístico y arqueológico en las afueras de la Ciudad de México, México, el 20 de abril de 2026. REUTERS/Luis Cortes

Luego del tiroteo que dejó un total de siete personas heridas por arma de fuego y seis por caídas, así como una mujer canadiense muerta en la zona Arqueológica de Teotihuacán en el Estado de México, las autoridades brindaron mayores detalles acerca del ataque.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, José Luis Cervantes Martínez, fiscal general del Estado de México, informó que las investigaciones permitieron determinar que la agresión se planeó con anticipación por parte de Julio César Jasso Rodríguez.

En las diligencias, las autoridades localizaron entre sus pertenencias indicios relacionados con la masacre de Columbine, Estados Unidos, de 1999, el cual se cometió en una escuela secundaria que dejó a 13 personas muertas y 24 heridas.

Las primeras investigaciones refieren que la agresión armada no fue espontánea, sino que se planeó con días de anticipación debido a que Julio César Jasso visitó en varias ocasiones la zona arqueológica y se hospedó en hoteles aledaños para identificar el sitio donde cometería el ataque.

Foto: Presidencia

“Este acto no fue espontáneo, esta persona visitó de manera preliminar, sabemos, en varias ocasiones la zona arqueológica. Se hospedó en hoteles aledaños de manera previa y desde ahí planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento con los lugares que iba a utilizar para cometer su acción violenta”, detalló el fiscal del estado.

Además, las labores permitieron identificar que Julio César Jasso cometió la agresión de manera solitaria, sin colaboración de ninguna persona.

Llevaba imágenes de los responsables de la masacre y hasta manuscritos

El sujeto, de 27 años de edad, llevaba una mochila tipo táctica y una bolsa de plástico con 52 cartuchos útiles que sostuvo mientras detonaba el arma de fuego en contra de los turistas extranjeros. El ataque lo cometió con un revolver marca Smith & Wesson calibre .38 con matrícula C90673, el cual era de mayor antigüedad a los registros de la Agencia de Tabaco y Armas de Fuego de los Estados Unidos de 1968.

“Se tiene y se presume que por la forma en que los indicios fueron encontrados tuvo la oportunidad de recargar el arma al menos en dos ocasiones para accionarlo en contra de sus víctimas”, comentó el fiscal del Edomex.

Un hombre es observado en la parte superior de la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán. Las imágenes corresponden a los eventos del 20 de abril de 2026, fecha en que se reportó una balacera en el lugar. En la estructura piramidal, otras personas se encuentran en posición de resguardo. Este video es una cobertura de evento.

Las autoridades localizaron entre sus pertenencias una credencial del INE, un teléfono celular análogo, boletos de autobús, literatura, imágenes y manuscritos que harían referencia a la masacre de Columbine de 1999.

Durante el ataque, el sujeto sometió a un grupo de turistas en lo alto de la Pirámide de la Luna, a quienes los amenazó de muerte en varias ocasiones con el arma de fuego que portaba.

Como resultado del tiroteo, una mujer canadiense falleció y 13 turistas quedaron con lesiones: siete por arma de fuego y seis por caídas. Del total solo siete permanecen recibiendo atención médica en hospitales del IMSS-Bienestar.

Julio César Jasso se suicidó luego de cometer el tiroteo y verse cercado por elementos de la Guardia Nacional (GN). Cervantes Martínez informó que los agentes fueron agredidos por el sujeto, lo que provocó que lo acorralaran y decidiera quitarse la vida.

Imagen del agresor con uno de los responsables de la masacre de Columbine. (Captura de pantalla)

En cuanto a los elementos que dispararon en contra del agresor, el fiscal detalló que al tratarse de una justificación por cumplimiento del deber, no se les fincarán responsabilidades.