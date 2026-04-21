El Salvador: Un club de lectura que se transforma en refugio emocional

Un joven disfruta de un momento de tranquilidad leyendo un libro en una de las muchas librerías de Nueva York, rodeado de estanterías repletas de volúmenes y con la luz natural entrando por la ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lectura es una práctica cotidiana con efectos directos sobre la salud mental, al punto de convertirse en una herramienta preventiva y de autocuidado.

Más allá del enriquecimiento intelectual, el acto de leer reduce el estrés, la ansiedad y la fatiga psicológica, gracias a su impacto comprobado en la activación de procesos cerebrales asociados con la memoria, la concentración y la empatía.

Incorporar este hábito en la rutina diaria contribuye a mejorar la calidad del sueño, fortalece la resiliencia emocional y facilita una mayor creatividad.

Un dato relevante surge de las recomendaciones clínicas para aquellas personas que enfrentan depresión o ansiedad: dedicar al menos 30 minutos diarios a la lectura permite que la mente se distienda y el cerebro procese pensamientos propios a través del contacto con las palabras.

Ramos trabaja con equipos deportivos y equipos empresariales, también transforma la visión de un nuevo líder, llevando la lectura a personas con depresión, ansiedad y tristeza. (Cortesía: Gloria Ramos)

Para quienes aún no han consolidado el hábito, se sugiere empezar por sesiones de cinco minutos e incrementar progresivamente la duración, avanzando de niveles básicos a intermedios y avanzados.

Así lo detalla Gloria Ramos, especialista en Coaching estratégico para líderes y equipos, quien remarca que el tiempo invertido constituye la métrica más eficaz para medir el desarrollo lector.

Los beneficios de la lectura abarcan diferentes dimensiones de la salud mental. Leer constituye una forma eficaz de evasión temporal frente a la tensión diaria, logrando reducir los niveles de estrés en plazos breves.

Este ejercicio no solo estimula la memoria y la atención, sino que aporta al pensamiento crítico y actúa como protección contra enfermedades neurodegenerativas, al mantener activo el sistema cognitivo.

La lectura habilita un encuentro emocional con la narrativa, facilitando la identificación con personajes y favoreciendo la comprensión de las propias emociones y las ajenas.

Clubes de lectura modernos han aprovechado la digitalización—ausente en las décadas de 1950 y 1960—para ampliar el acceso a diferentes formatos: desde el papel hasta los audiolibros, comenta Gloria. No obstante, el contacto humano y el diálogo compartido persisten como el rasgo esencial de estas comunidades lectoras.

Los clubes de lectura y la elección consciente de formatos

La experiencia de participar en un club de lectura se transforma en un entorno protector para la salud mental cuando se garantiza un espacio sin juicios, enfocado en la confianza y la protección emocional. El intercambio de opiniones y vivencias relacionada con los textos permite que cada persona utilice la narrativa como un escudo para expresar su propia historia, detalla Ramos a Infobae.

Un grupo de lectores se reúne en un acogedor club de lectura en Nueva York, inmersos en sus libros mientras disfrutan de una tarde de comunidad y discusión literaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las metodologías de selección de libros varían: pueden decidirse por sorteo entre las propuestas de los miembros, por decisión de líderes según temas específicos como el liderazgo o el desarrollo profesional, o mediante consenso de lectura compartida y simultánea con intereses personales.

El formato físico del libro resulta especialmente útil para principiantes. Según Gloria, manipular el objeto tangible refuerza la conexión sensorial y permite visualizar el progreso, lo que facilita la adquisición del hábito lector. Este tipo de contacto, sumado a un ambiente adecuado—cómodo, tranquilo y sin interrupciones—, complementa de manera integral los beneficios cognitivos y emocionales.

Integrar la lectura a la rutina personal implica adoptar pequeños hábitos diarios de entre 10 y 15 minutos, priorizando la elección de libros motivadores y evitando la presión por temas que no generan interés. Participar en comunidades, como foros o clubes de lectura, refuerza la sensación de acompañamiento y amplía las oportunidades de intercambio, señalando que la lectura sistemática no solo amplía el conocimiento sino que es “un factor protector para la salud mental”. Si eres una persona o conoces a alguien que presente un cuadro de tristeza, depresión o ansiedad; es momento de acercarse a un profesional.

Así, leer se consolida no solo como un recurso cultural sino como una práctica de autocuidado que impacta el bienestar psicológico, previene el deterioro del sistema nervioso y favorece la construcción de vínculos más empáticos.