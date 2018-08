–Apenas aparecí en El marginal 2 me empezaron a bardear. Lo gracioso es que nadie me había visto actuar: se guiaron por los avances del cuarto capítulo, donde aparecía entrando a la cárcel. En las redes la gente critica por criticar y se ampara en el anonimato. Por eso no me molestaron esas palabras: incluso les di "like" en Twitter, para que se sientan mejor. Sí me molestó cuando en su momento se metieron con mi hijo Bautista (trece meses) y con Sofía (Sorrenti –22–), mi ex pareja. Es horrible que critiquen a un bebé de sólo tres semanas de vida. La mujer que dijo esas cosas de mi hijo no sé si lo es: hay muchos que se esconden detrás de perfiles truchos. No quiero darle más entidad a ese problema que tuvimos, pero me cayó mal, y no voy a permitir que bardeen. Porque aunque ahora estamos separados, seguimos siendo familia.