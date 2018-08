Todo comenzó luego de que el economista le diera "like" a dos publicaciones sobre ella en Twitter. "Es muy enfermo (encima separados), por eso no dejo más que vea a mi hija, porque no quiero que mi hija tenga una imagen así de un hombre que juega con las mujeres y porque me hace brujerías que lo descubrí en su casa el domingo pasado. Es un tipo oscuro", escribió Salazar alertada por una usuaria y se desató un nuevo escándalo.