–Ufff, ¡y cómo! Hace dos años se me ocurrió viajar solo por primera vez, y elegí la Argentina por una cuestión idiomática y porque el tango me gusta muchísimo. Pero una vez acá, me sorprendió todo. Me parece increíble que un solo territorio pueda tener tantos paisajes y temperaturas. Porque llegué un 31 de agosto, y estuve en Buenos Aires ocho días en los que no paró de llover: paseé, entre otros lugares, por el Teatro Colón, la Catedral y el cementerio de Recoleta que, bajo la lluvia torrencial, parecía una película de Federico Fellini. Luego me fui a Iguazú y encontré un clima espectacular para estar en camiseta, y después, en Salta, Jujuy y Península Valdés viví una temperatura más intermedia. Al final, en El Calafate, me morí de frío. Esa mezcla ¡me dejó fascinado! Por otra parte, noté mucha hospitalidad y me sorprendió que tanta gente me agradezca que esté visitando su país.