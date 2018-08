-¿Cómo llegaste a participar de la serie de Luis Miguel?

-Hice un casting en una productora llamada Rosales, de las más importantes de México, y les había gustado. Y un año después me llamaron de una agencia para decirme que me querían ver porque ellos estaban realizando los castings para la serie de Luis Miguel y les había interesado lo que habían visto mío. Yo estaba realizando teatro independiente y me llamaron para audicionar en este proyecto.