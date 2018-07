–Sí, la guitarra con la que aprendí –y con la que toco– me la regaló él. Incluso, una tarde yo estaba en su casa practicando Post Crucifixion (tema que el Flaco tocó con la banda Pescado Rabioso) tal cual me lo había enseñado el profe de guitarra. Entonces mi abuelo me dijo "pará", y agregó: "No es así: se toca de esta manera"… Y me enseñó. Nunca en la vida voy a olvidarme cómo se toca ese riff.