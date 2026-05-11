Polémica en la elección del nuevo Contralor: aspirantes anuncian tutelas y demandas para anular el proceso

La elección del nuevo Contralor General enfrenta reclamaciones y posibles acciones judiciales por parte de varios aspirantes. - crédito archivo Colprensa / Álvaro Tavera

El proceso de elección del nuevo Contralor General de la República enfrenta cuestionamientos legales luego de que varios aspirantes anunciaran acciones judiciales para intentar anular la convocatoria adelantada por el Congreso de la República, tras conocerse la preselección de 20 candidatos que continúan en carrera por el cargo.

La información fue revelada por el diario El Tiempo, que estableció que un grupo de participantes ya presentó reclamaciones formales ante la Universidad de Cartagena, institución escogida por el Congreso para adelantar las pruebas del proceso de selección.

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Entre los nombres que integran la lista de preseleccionados aparecen Luis Enrique Abadía, Andrés Castro, Ana Elena Monsalvo y Carlos Mario Zuluaga, quienes obtuvieron los puntajes más altos en las pruebas de conocimiento y evaluación de hojas de vida.

De acuerdo con el cronograma establecido por el Congreso, el día de hoy, 11 de mayo se conformará una comisión accidental encargada de reducir la lista a 10 candidatos. Seis días después se conocerán los finalistas y posteriormente el nuevo Congreso elegirá al sucesor de Carlos Hernán Rodríguez para un periodo de cuatro años.

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Aspirantes preparan acciones de nulidad y tutelas

Según conoció El Tiempo, cerca de 35 aspirantes evalúan presentar acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, así como tutelas, con el objetivo de frenar el proceso de elección.

Los cuestionamientos están relacionados con presuntas irregularidades en la estructuración de las pruebas, posibles fallas en el procedimiento contractual y supuestas vulneraciones al debido proceso.

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Uno de los principales reclamos está relacionado con la escogencia de la Universidad de Cartagena para adelantar la convocatoria.

El 30 de enero, el Congreso expidió la resolución 004, en la que informó que esa institución había sido seleccionada luego de revisar otras tres propuestas, incluida la presentada por la Universidad de Antioquia.

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Sin embargo, ese mismo día, la directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca, envió una comunicación a la mesa directiva del Congreso en la que advirtió que no se había obtenido respuesta frente a la validación documental por parte de la Universidad de Cartagena.

Según el documento citado por el medio, esto ocurrió “pese a los intentos de comunicación realizados entre las 14:00 y las 14:30 horas, concomitante a la solicitud de documentos remitida desde correo electrónico y reiterada a las 19:00, 21:00 y 22:00 horas del mismo día”.

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Además, Salamanca señaló que no se contaba con los soportes documentales, jurídicos y presupuestales requeridos para avanzar en la etapa precontractual del proceso.

Participantes del proceso cuestionaron el uso de lápiz borrable durante las pruebas y la falta de acceso a las respuestas registradas. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Reclamos por presuntas fallas en las pruebas

Varios de los participantes sostienen que las presuntas inconsistencias administrativas también se reflejaron en el desarrollo de la convocatoria y en la estructuración de las pruebas de conocimiento.

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Entre quienes presentaron reclamaciones se encuentran Roque Conrado, Hélmer Fernando Cabrera, Rodolfo Zea y Carlos Abel Saavedra Zafra.

Algunos coinciden en que existirían “vacíos sustanciales en la metodología de diseño, validación y estructuración de la prueba”, lo que, según indican, podría afectar la transparencia y objetividad del proceso.

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El abogado Carlos Mario Isaza aseguró a El Tiempo que una de las inconformidades radica en que el proceso de evaluación habría estado diseñado para favorecer perfiles específicos.

Por su parte, el exviceministro Roque Conrado afirmó que de los cuatro ejes temáticos que debían estar incluidos en la prueba de conocimiento, solo se habrían formulado preguntas relacionadas con uno de ellos.

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“El cargo de Contralor es interdisciplinario y muchas de las preguntas estaban diseñadas para que solo los abogados pudiesen responderlas”, aseguró según el diario mencionado.

Cuestionamientos por el uso de lápiz borrable

Otro de los puntos incluidos en las reclamaciones tiene relación con la manera en que fueron diligenciadas las respuestas durante el examen.

De acuerdo con los aspirantes inconformes, las pruebas fueron respondidas utilizando lápiz borrable y los participantes no pudieron conservar copia o registro de las respuestas seleccionadas.

Los reclamantes sostienen que esta situación vulneraría el debido proceso y el derecho a la defensa, debido a que no tendrían cómo verificar posteriormente si las respuestas registradas corresponden a las marcadas originalmente por cada participante.

Según quedó consignado en algunas reclamaciones conocidas por El Tiempo, “se les impide a los aspirantes conservar copia o registro de las respuestas. Estas fueron retenidas por la entidad sin que se conozca cadena de custodia y controles”.

La Universidad de Cartagena fue la institución escogida por el Congreso para adelantar la convocatoria y las pruebas de selección. - crédito Universidad de Cartagena

Universidad de Cartagena rechazó las reclamaciones

En una primera respuesta enviada a algunos participantes, Lalia Blanquicett informó que “después de una revisión detallada (...) no es procedente la reclamación”.

Pese a ello, varios aspirantes mantienen la intención de acudir a mecanismos judiciales para solicitar la revisión del proceso antes de la elección definitiva del nuevo Contralor General.

El Tiempo también señaló que se comunicó con la Universidad de Cartagena, desde donde informaron que Blanquicett es la única persona autorizada para pronunciarse sobre el tema, aunque actualmente se encuentra de permiso.

De igual forma, el diario consultó al presidente del Senado, Lidio García, sobre las reclamaciones presentadas por los aspirantes. Sin embargo, al cierre de la publicación no se había obtenido respuesta oficial.

El proceso de elección continúa

Mientras avanzan las reclamaciones y las posibles acciones judiciales, el Congreso mantiene el cronograma previsto para la elección del nuevo Contralor General de la República.

La decisión final quedará en manos del nuevo Legislativo, que deberá escoger por mayoría absoluta al funcionario encargado del control fiscal del país durante los próximos cuatro años.

El Senado publicó la lista de 20 candidatos preseleccionados que continúan en el proceso para elegir al próximo Contralor General. - crédito @FelipQuintero/X

Esta es la lista de 20 aspirantes a contralor General de la República

El Senado de la República fue quien divulgó el listado final de los 20 aspirantes al cargo de contralor General de la República, tras realizar el examen de conocimiento y la evaluación de hojas de vida.

Entre los nombres figuran:

Luis Enrique Abadía García Andrés Castro Franco Jorge Eliecer Laverde Vargas Ana Elena Monsalvo Herrera Carlos Mario Zuluaga Pardo Amanda Madrid Panesso Julián Mauricio Ruiz Rodríguez Diana Carolina Torres García Carlos Augusto Wilches Vega Diego Fernando Uribe Velásquez Karol González Mora Pedro Alonso Sanabria Buitrago Rosalba Jazmín Cabrales Romero Carlos Alberto López López Teresa Bonilla de la Torre Javier Alex Hurtado Malagón Elisina Ortega Consuegra Santiago Narváez de los Ríos Erika Sabogal Castro Edgardo Manuel Román Elles.