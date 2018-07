Jey: Fue hace unos años en la Mostrafest, un evento que se hace una vez por mes por Palermo. La construcción comenzó en el momento en que nos vimos y casi de inmediato nos pusimos a hablar. Adriano me catalogó como un Bambi perdido en el medio de la pista.

Adriano: Yo venía de cortar una historia y no estaba en mis planes iniciar otra. Esa noche sólo intercambiamos teléfonos. Como yo no miro tele, no sabía quién era él. Hasta que unos amigos me dijeron: "¡Estuviste hablando toda la noche con Jey Mammon!".

J: Adriano me pareció hermoso… No sabía cómo encararlo. Cuando me dijo que no me conocía, pensé que era una pose medio snob, que se las daba de no mirar televisión ni leer revistas. Pero después me di cuenta de que era real, y eso también me atrapó. En ese momento yo estaba en el Bailando, y el nuevo encuentro quedó postergado. Aunque me gustaba, mi cabeza intentaba esquivarlo, porque presentía que nos iba a pasar algo fuerte. ¡Y así fue!