–Lo soy desde la definición concreta del concepto, que apunta a la equidad con el hombre, al término medio, y no a ser la opción extrema del machismo. Aunque, cuidado, creo en el feminismo que denuncia donde debe hacerlo –en los juzgados–, en el feminismo responsable, que no permite que se malutilice su justa lucha. Conozco varios casos de mujeres que, al lograr la tenencia de sus hijos, los usan como armas para hacerles la vida imposible a los padres. He visto a muchos de ellos sufrir de forma injusta por esto. También he visto denuncias falsas hacia hombres inocentes. Yo tengo una pareja maravillosa, que me trata de manera fenomenal, cuida a mi hija y trabaja a la par que yo, y no concibo ningún feminismo que lleve adelante una cruzada contra los hombres. Cuando mi madre cubría Política para su periódico, incluso en la cruenta época de transición entre el franquismo y la democracia, no pedía que la dejaran pasar a hacer la foto antes que a los caballeros: era una más. Ella me inspiró a no echarme para atrás por ser mujer, y me enseñó a pensar en personas en lugar de sexos y que igualdad es igualdad de obligaciones y de derechos. Bueno, así entiendo yo el feminismo.