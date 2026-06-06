Jardín Escénico: el rincón de Chapultepec donde podrás ver el Mundial, arte y conciertos sin gastar nada

Jardín Mundial, un ciclo de más de 40 actividades gratuitas que se desarrollará del 10 de junio al 19 de julio en el Jardín Escénico de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Cultura y el INBAL llevarán las artes escénicas al Bosque de Chapultepec durante el Mundial de Futbol 2026 con Jardín Mundial, un ciclo de más de 40 actividades gratuitas que se desarrollará del 10 de junio al 19 de julio en el Jardín Escénico de la Ciudad de México.

El programa reúne teatro, danza contemporánea y folclórica, música tradicional, jazz, huapango jarocho y pasacalles, con propuestas dirigidas a públicos de distintas edades. La iniciativa busca generar un diálogo entre las artes escénicas, la convivencia comunitaria y el ambiente festivo del torneo.

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Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, afirmó: “La celebración también se construye desde la diversidad cultural, el acceso libre y la convivencia en los espacios públicos” y señaló que el programa consolida un espacio de encuentro ciudadano con la expresión artística.

Pabellón Escénico: música, danza y teatro

El Jardín Mundial ofrecerá actividades culturales como danza, teatro, música y talleres en el Auditorio Nacional del Bosque de Chapultepec, Ciudad de México, durante junio y julio de 2026, coincidiendo con la Copa del Mundo FIFA 2026™. (Secretaria de Cultura)

El Pabellón Escénico concentra la mayor parte de la programación. A continuación, las actividades por fecha:

10 de junio, 19 h — Steve Reich 70 y obras latinoamericanas para percusión, grupo Tambuco. El repertorio se presenta de forma integral en México tras una gira reciente por Estados Unidos. 12 de junio, 17 h — México vibra con la OCBA, Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA). 14 de junio, 12 y 18 h — Mosaico mexicano: Danza y mariachi, Ballet Folklórico de Amalia Hernández. 18 de junio, 19 h — Jazz INBAL, con Alberto Zuckermann y Roberto Aymes. 19 de junio, 19 h — Sorteo local: una obra para ganar la lotería, teatro documental escrito y dirigido por Valeria Lemus y Diego Cristian Saldaña. 20 de junio, 12 h — Los Chileneros y la banda La Mixanteña, con música de la Costa Chica. 21 de junio, 12 h — Voces de Iberoamérica, Coro de Madrigalistas. Música antigua y barroco iberoamericano. 28 de junio, 12 h — Música Entubada, OCBA. 2 y 3 de julio, 19 h; 4 de julio, 18 h; 5 de julio, 17 h — Alma Migrante, de Rocío Carrillo/OST. Basada en un texto de la dramaturga chicana Marisela Treviño sobre la experiencia de los dreamers. 8 de julio, 19 h — Evocando el son huasteco, Omar Darío Calzadilla Castillo y Compañía. 9 de julio, 19 h — Bodas de mi tierra, compañía Monarca Mx. 11 de julio, 12 y 18 h — Lobos, el misterio del origen/Luna negra, Centro de Producción de Danza Contemporánea. 12 de julio, 12 h — Voces de Iberoamérica, segunda función del Coro de Madrigalistas. También: Óperas mexicanas y de cámara: Misa de seis/Severino, función doble a cargo de Solistas Ensamble. 18 y 19 de julio — Raíz que no muere, Escuela Nacional de Danza Folklórica.

Laboratorio de Creación Escénica

Todas las actividades son de entrada gratuita. El Jardín Escénico se localiza en Av. Paseo de la Reforma 111, Bosque de Chapultepec, primera sección, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este espacio albergará propuestas que van del monólogo al teatro para niñas y niños:

13 y 14 de junio, 18 h — Tequila y canción pal corazón, monólogo sobre la cantante Lucha Reyes, Compañía Nacional de Teatro. 19, 20 y 21 de junio — Temixoch sueño florido, de Leo Vara. Espectáculo unipersonal que fusiona danza contemporánea, breaking, electro dance y elementos ancestrales. 4 y 5 de julio, 12 h — Nina y Paul, del autor alemán Thilo Reffert, adaptada por Claudia Marcela Castillo. Obra dirigida al público infantil. 10 de julio, 19 h — Próxima estación: La ciudad de las jacarandas, compañía Chac Bolay. Reflexiona sobre la identidad urbana, la gentrificación y la migración en la Ciudad de México.

Caminos Escénicos: teatro callejero y títeres

Los Caminos Escénicos ofrecerán actividades al aire libre para distintas edades:

12 de junio, 17 h — Ubú rey, Carro de Comedias. Adaptación de Maribel Carrasco y dirección de Mario Espinosa sobre el texto de Alfred Jarry. También: Fandango jarocho comunitario, con Caña Dulce, Caña Brava. 13 y 14 de junio, 13:30 h — Las bestias danzan, intervención con títeres y música de la Liga Teatro Elástico. 19 de junio, 17 h — Segunda función de Ubú rey, Carro de Comedias. 20, 21 y 28 de junio, 11 y 13:30 h — El paso del elefante, recorrido con títere gigante acompañado por el ensamble BrassVan.

Acceso y ubicación

Todas las actividades son de entrada gratuita. El Jardín Escénico se localiza en Av. Paseo de la Reforma 111, Bosque de Chapultepec, primera sección, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

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La programación completa del ciclo puede consultarse en los canales oficiales del INBAL y de la Secretaría de Cultura, disponibles en Twitter (@cultura\_mx), Facebook (/SecretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx).