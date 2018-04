F: Después de su muerte empecé a transmutarme. Me pedían que bailara como él y me llamaban para trabajar. Me operé la nariz siete veces, me retoqué el mentón, me hice tratamientos con ácido hialurónico, dormía con cintas scotch en la nariz para afinarla más, me tatué las cejas con micro pigmentación y me empecé a cuidar la boca con Gustavo Vernazza, porque quería tener la sonrisa del cantante. Pero no conozco el bótox… El resto es puro maquillaje. Para que no me siguiera operando, mi papá intentó regalarme un departamento, pero yo prefería seguir con mi objetivo de parecerme a Michael.