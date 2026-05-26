Colombia

Álvaro Leyva acusó a Gustavo Petro de buscar desconocer el resultado electoral: “Sabe que su futuro depende de que su sucesor lo proteja de la justicia”

En una carta, el excanciller de Colombia aseguró que el candidato Abelardo de la Espriella “puede ganar las elecciones en primera vuelta”

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Leyva llama a Petro a renunciar, asegurando que la situación es irreversible y que el país está al borde de una catástrofe moral y política - crédito Presidencia - Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Gustavo Petro, presidente de Colombia; Álvaro Leyva, excanciller de Colombia - Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El excanciller Álvaro Leyva publicó una carta en la que acusó al presidente Gustavo Petro de buscar desconocer el resultado de las próximas elecciones presidenciales en Colombia.

En la misiva, difundida este martes 26 de mayo de 2026, Leyva propuso que si el mandatario denuncia fraude durante la primera o la segunda vuelta, debería dejar el cargo y permitir que una comisión internacional supervise el escrutinio electoral.

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La carta, titulada “Propuesta de Álvaro Leyva Durán al país para las elecciones”, está centrada en la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, a quien Leyva presenta como el posible ganador de los comicios.

Carta Álvaro Leyva - crédito @AlvaroLeyva/X
La carta, titulada “Propuesta de Álvaro Leyva Durán al país para las elecciones”, está centrada en la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, a quien Leyva presenta como el posible ganador de los comicios - crédito @AlvaroLeyva/X

El excanciller sostuvo que el presidente Petro “sabe que su futuro depende de que su sucesor lo proteja de la justicia y que De la Espriella puede ganar las elecciones en primera vuelta”. Según la misiva, el jefe de Estado “ha buscado descarrilar al candidato y va a desconocer su triunfo”.

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Leyva recordó episodios personales vinculados con la política nacional, mencionando su cercanía con el asesinado líder liberal Álvaro Gómez Hurtado y su propia experiencia como ministro en el gobierno de Petro.

“Pensé que yo podría trabajar con Gustavo Petro. Cuando me invitó a ser su ministro acepté porque lo creí un hombre correcto. Pero me equivoqué. Conocí el monstruo por dentro: su vileza y su degradación”, escribió el excanciller en el documento difundido.

A lo largo de la carta, Leyva formuló diversas acusaciones en torno al ambiente político previo a la jornada electoral. Sostuvo que el presidente ha incitado a sus seguidores a realizar desmanes durante la campaña presidencial.

“Petro ha incitado a sus seguidores a cometer todo tipo de desmanes. Hasta de francotiradores se ha oído hablar en la campaña. Gracias al equipo de seguridad del candidato no ha ocurrido una tragedia”, afirmó Leyva en el texto.

Álvaro Leyva, excanciller de Colombia, formalizó ante la Fiscalía de EE. UU. una denuncia contra el presidente Gustavo Petro, alegando posibles delitos cometidos durante su visita a Nueva York - crédito Presidencia Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
El excanciller Álvaro Leyva formuló diversas acusaciones en torno al ambiente político previo a la jornada electoral - crédito Presidencia Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El excanciller también señaló que, según su perspectiva, “los amigos del gobierno trataron de invalidar las firmas de inscripción del candidato, de prohibir la publicación de las encuestas que lo favorecen y han engrasado la maquinaria política”. Añadió que el oficialismo habría recurrido a prácticas como el pago a líderes y organizadores para asegurar votos el día de las elecciones.

Leyva sostuvo que el presidente “lleva también meses construyendo el relato de la manipulación electoral”. Según su carta, “acusó al candidato de haber pactado la trampa con los proveedores del software de escrutinio, que tacha sin pruebas de ser poco confiable”.

Además, señaló que desde el extranjero, Petro habría anunciado a la comunidad internacional que aceptará el resultado de las elecciones, pero no el fraude, lo que Leyva interpreta como la preparación de un argumento para poner en duda los resultados.

En la misiva, el excanciller propuso un mecanismo de control ante eventuales denuncias de fraude.

“Hago una propuesta: que si en primera o segunda vuelta Petro dice que hubo fraude, se retire del cargo en los términos del artículo 193 de la Constitución. Basta avisar al senado. Que asuma la vicepresidenta y se invite a una comisión integrada por congresistas americanos, eurodiputados, el Vaticano y la ONU a revisar el escrutinio”, escribió.

En ese escenario, la comisión internacional revisaría el software, analizaría las actas y evaluaría las denuncias, antes de garantizar una transición pacífica del poder.

En uno de los apartados, Leyva mencionó que “Estados Unidos lo saben. La congresista americana María Elvira Salazar ha advertido sobre el tema con toda contundencia”. También citó al congresista Rick Scott, quien habría enviado un mensaje de alarma sobre la situación electoral en Colombia.

La carta también recogió acusaciones sobre supuestos intentos del Gobierno para afectar la candidatura de De la Espriella, mencionando la supuesta manipulación de encuestas, el intento de invalidar firmas y la utilización de recursos económicos para incidir en la votación. “El día de elecciones habrá ríos de plata para tratar de parar De la Espriella”, expresó Leyva.

La carta también recogió acusaciones sobre supuestos intentos del Gobierno para afectar la candidatura de De la Espriella - crédito Luisa González/REUTERS
La carta también recogió acusaciones sobre supuestos intentos del Gobierno para afectar la candidatura de De la Espriella - crédito Luisa González/REUTERS

En el cierre del documento, dirigido directamente al presidente, el excanciller planteó: “Piénselo Gustavo. Piénselo con detenimiento. Porque lo demás no le va a salir bien. Abelardo De la Espriella será el próximo presidente. Y usted tendrá que aceptar esa realidad, le guste o no”.

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