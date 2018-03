DE LA REALIDAD A LA FICCION. "Yo lo empecé a seguir a los siete años. Estaba mirando Sábados circulares, de Pipo Mancera, por Canal 13. De pronto, lo vi cómo se movía en escena y me cautivó. ¡Me volví loca! Empecé a tirarme de los pelos y a gritar. En casa pensaron que me había pasado algo… Entonces, yo sentía que era una transgresora. Con el tiempo descubrí que a los siete años me había enamorado de Sandro –cuenta Luisa Paz (62)–. Insistí tanto que mi papá me empezó a llevar a sus recitales en los clubes. Como era tan chiquita, me alzaba en sus hombros para poder verlo".