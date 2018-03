"Después del casamiento fuimos a bailar a Jet. Fue la peor decisión que tomamos, porque a los 20 minutos le dije a mi novio, perdón, a mi marido: 'Yo me voy. Si querés quedate con tus amigos. No tengo problema; pero me voy, porque no aguanto más'. No puedo ir más al boliche. No tengo nada que hacer ahí. La paso mal. Me agarra sueño. Hay gente joven, demasiado joven… Todos con el telefonito sacándote fotos. ¡Lo padezco!".