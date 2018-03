El jueves 8, el envío marcó 16,4 puntos de rating de promedio: así se convirtió en lo más visto del 2018. Sin embargo, el hombre que condujo ese barco no ayudó a mejorar esa marca. Simple, que lo explique él: "No tengo tele, hace 23 años que llegué de Córdoba a Buenos Aires y no me puse cable. Bah, lo pongo para los mundiales y después lo saco. Lo cómico es que cuando empieza Sandro, mi suegra llama a casa y yo, que tengo los capítulos en la compu, pongo play, y me evito las pausas".