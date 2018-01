–Son casi los hermanos Midas.

Bárbara: Y eso que no se estrenó en China, que es la ventaja de otros géneros. Allá levantan setenta millones de la nada. Rápidos y furiosos 8 llegó a los 392.

Andy: Sucede que en China no ven filmes de terror. Bueno, los ven, pero están legalmente bloqueados.

Bárbara: El gobierno no autoriza el estreno de nada esotérico o religioso. Los miran a escondidas, y como consecuencia las cifras no entran en la taquilla general. Aun con esa salvedad, It la rompió en todo el planeta.