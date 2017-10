Ángel Carabajal: “Mi madre era prostituta y fui chico de la calle, pero la danza cambió mi destino”

–¿Por qué no te crió tu mamá?

–Es que ella tiene epilepsia crónica. Habla poco, oye poco, sufre desmayos… Además –es una cosa muy íntima la que voy a contar, no la dije nunca–, trabajaba en la calle: era prostituta. No se hizo cargo nunca. Mi viejo era un novio de paso… Tuvieron dos hijos, yo y una hermana, llamada Isabel, que no conocí. Mi abuela me buscó en el orfanato cuando yo tenía un año y medio. A mi hermana mi viejo la vendió… Después de años le pregunté dónde estaba ella. Me contó que se la vendió a unos escribanos, y no tenía idea ni de dónde eran, que había firmado un papel –creo que se llama de código rojo– por el que ya no se podía averiguar nada. Sé la historia por mi mamá, por mi abuela y por él, que falleció hace siete meses y a quien conocí ya de grande.