¿Los conflictos recurrentes? "Discutimos por 'asuntos culturales'", aclara Luisana, quien dice haber cambiado, ya que de más chica, si se enojaba "podía pasar dos o tres días sin hablarle ni atenderle el teléfono". Aunque acepta que ahora afloja más rápido, Bublé asegura "que todavía me cuesta pedir perdón, porque después de algún conflicto sólo le contesto 'Ok, i forget it (Está bien, lo olvido)".