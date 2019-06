–Cuando estoy soltero me dedico mucho al trabajo y me meto en locuras. Sin ir más lejos, una de las últimas veces que anduve solo me fui a Nueva York, compré la obra Sexo con extraños y la monté en la avenida Corrientes. Cuando tenés disponibilidad absoluta para viajar sin preguntar… Igual ahora, de regreso en Buenos Aires, me pondré con el proyecto de rodar una comedia con guiños de Black Mirror, que estoy empujando para que salga: sería mi primera película como productor. Aparte hay otra en la que voy a trabajar como actor, y un proyecto para el año que viene… que no sé si me animaré a concretar.